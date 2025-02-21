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Uçuşların yüzde 10'u daha iptal edildi: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama

Uçuşların yüzde 10'u daha iptal edildi: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama

16:5721/02/2025, Cuma
AA
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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pazar günü için yapılan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kalan uçuşların yüzde 10'u iptal

Açıklamada,
"Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için
daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir
. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
ifadelerine yer verildi.

#HEAŞ
#HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır
#Sabiha Gökçen Havalimanı

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