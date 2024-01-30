Uğur Dündar: CHP İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların sahipsiz sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramasının sorumlusunun ülkeyi yönetenler olduğunu ifade etti. İzmir'de altyapı çalışmaları dahil hizmet etmeme konusunda ısrarcı olan Soyer'in sahipsiz köpekler için yaptırdığı hastanenin açılışında köpek saldırısı sonucu yaralanan ve ölen insanların sorumlusu olarak devleti gösterdi. Sadece 21 ayda Türkiye genelinde 40’ı çocuk 92 vatandaş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Adana Yüreğir'de sokakta yürürken karşısına çıkan köpekten korkarak aniden yola koşan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Ahmed El Halil minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden bir diğer isimdi. Ordu’da ise belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Metin Tirkil, yol kenarında çalıştığı sırada iki köpeğin saldırısından kaçmaya çalıştığı sırada araç çarpmıştı. İki çocuk babası Tirkil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.