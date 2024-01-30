Uğur Dündar: CHP İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor

CHP, aday arayışları krize dönüşen İzmir’de değişim için düğmeye bastı. MYK İzmir için özel gündemle toplandı. Parti Meclisi’nin de onayıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen mevcut başkan Tunç Soyer’in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Böylelikle Tunç Soyer'in dönemi resmen sona erdi.
Alınan karar muhalif kesimde tartışmaları da beraberinde getirdi.
'Ah şanssız İzmir'
Yandaş gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösteren isimlerden biri oldu.