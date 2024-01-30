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Uğur Dündar: CHP İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor

CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ana muhalefetin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı göstermemesine sert çıktı. Dündar, "CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

09:24 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:58 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Uğur Dündar
Uğur Dündar

CHP, aday arayışları krize dönüşen İzmir’de değişim için düğmeye bastı. MYK İzmir için özel gündemle toplandı. Parti Meclisi’nin de onayıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen mevcut başkan Tunç Soyer’in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Böylelikle Tunç Soyer'in dönemi resmen sona erdi.

Alınan karar muhalif kesimde tartışmaları da beraberinde getirdi.

'Ah şanssız İzmir'

Yandaş gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Dündar paylaşımında,
"Belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor! Ah şanssız İzmir... Oysa sen her şeyin en güzeline lâyıksın..."
ifadelerini kullandı.

CHP'li Tunç Soyer sahipsiz köpeklerin saldırılarının sorumlusu olarak devleti gösterdi
CHP'li Tunç Soyer sahipsiz köpeklerin saldırılarının sorumlusu olarak devleti gösterdi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların sahipsiz sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramasının sorumlusunun ülkeyi yönetenler olduğunu ifade etti. İzmir'de altyapı çalışmaları dahil hizmet etmeme konusunda ısrarcı olan Soyer'in sahipsiz köpekler için yaptırdığı hastanenin açılışında köpek saldırısı sonucu yaralanan ve ölen insanların sorumlusu olarak devleti gösterdi. Sadece 21 ayda Türkiye genelinde 40’ı çocuk 92 vatandaş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Adana Yüreğir'de sokakta yürürken karşısına çıkan köpekten korkarak aniden yola koşan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Ahmed El Halil minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden bir diğer isimdi. Ordu’da ise belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Metin Tirkil, yol kenarında çalıştığı sırada iki köpeğin saldırısından kaçmaya çalıştığı sırada araç çarpmıştı. İki çocuk babası Tirkil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.








#Uğur Dündar
#CHP
#İzmir
#Tunç Soyer
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