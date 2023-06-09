Ukrayna savaşında sabotaj serisi

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda cephede hareketlilik sürerken, altyapı tesislerine saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Harkov bölgesi yakınlarında Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurduğu açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu terör eylemi sonucunda sivil halk arasında mağduriyetler yaşanmakta. Bu kimselere tıbbi yardım sağlandı.” ifadelerine yer verildi. Ukrayna tarafından boru hattının hasarlı kısımlarından amonyak kalıntılarının aktığı aktarılan açıklamada, Rus askerlerinin olayda yara almadığı ifade edildi. Ukrayna tarafından boru hattının hasarlı kısımlarından amonyak kalıntılarının aktığı aktarılan açıklamada, Rus askerlerinin olayda yara almadığı ifade edildi. Moskova yönetimi, Karadeniz üzerinden amonyak sevkıyatına müsaade edilmediği takdirde Tahıl Koridoru’ndan çekileceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Herson’daki Kahkova Barajı patlatılmış, kentte yaşanan su baskınlarından ötürü bölge halkı tahliye edilmişti. Savaşın başlangıcından bu yana 1 yıldan fazla geçmesine rağmen cephede ilerleme kaydedemeyen tarafların, birbirlerini yıpratmak için alt yapı tesislerine çeşitli sabotaj ve saldırılar düzenledi. Daha öncesinde Kırım Yarımadası ile Rusya’yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü’nün demiryolu bölümünde bulunan yakıt tanklarından birinde patlama meydana gelmiş, 3 kişinin öldüğü olayda Kırım ile Rusya arasındaki bağlantı aksamıştı. Ukrayna’nın üstlendiği saldırıda 3 kişi ölmüştü. Başka bir olayda, Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında sabotaj gerçekleştirilmişti. Saldırı sonrası taraflar birbirini suçlarken, Avrupa’nın gaz ihtiyacının karşılandığı ana damar olan boru hatları işlevsiz bırakılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa’ya gaz sevkıyatı sağlayan bir diğer boru hattı olan Türk Akımı’nı koruduğu belirtilen Rus savaş gemisinin de insansız deniz araçları ile saldırıya uğradığı belirtilmişti. Bir diğer tehlikeli sabotaj girişimi ise Rus işgalindeki Zaporijya’da bulunan nükleer santrale gerçekleştirilmişti. Avrupa’nın en büyüğü dünyanın 10. sırasında bulunan santralde yangın çıkmış, çatışmalar nedeniyle itfaiyeciler güçlükle müdahale etmişti.