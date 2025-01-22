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Üsküdar'da işçi konteynerlerinde yangın: Müdahale sürüyor

Üsküdar'da işçi konteynerlerinde yangın: Müdahale sürüyor

17:1522/01/2025, Çarşamba
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Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.
Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üsküdar'da, bir inşaat sahasında işçi konteynerlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.


Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.


İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.



#işçi konteyneri
#İtfaiye
#Üsküdar
#yangın

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