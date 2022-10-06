​Üsküdar’da mobil veteriner hizmeti.

Üsküdar Belediyesi’nin Türkiye’de işlek defa hayata geçirilen hayvanlar için mobil veteriner hizmeti VETBÜS Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in açılışı ile yola çıktı. Sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken hayvanların sağlığı ve tedavileri için gerekli olan tüm ekipmanları içeren Vetbüs, Üsküdar’da sokak sokak dolaşarak şifa dağıtacak. Alanında uzman veterinerler hayvanların rutin muayenelerini yapacak ve acil durumlarda gerekli müdahalelerde bulunacak. VETBÜS’ün açılış programında üniversite öğrencileri kedi evi boyaması gerçekleştirdi.

MAHALLELERİ GEZECEK

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün çok özel bir proje ile vatandaşlarımızın karşısındayız. Biraz önce misafirimiz de dedi ‘bir bu eksikti’ gerçekten çok önemli bir eksik. Maalesef başka bir yerde yok ben duymadım. VETBÜS yani mobil hayvan hastanesi bugün itibariyle Üsküdar’da hizmete girmiş durumda. Bu hayvan hastanenizin içerisinde bizim minik dostlar kliniğimizde hangi üniteler varsa aynıları mobil olarak burada da var. Kan alma cihazımız var, yoğun bakım ünitemiz var, ameliyathanemiz var, hayvanlarımızı muhafaza edeceğimiz kümeslerimiz var. Bu otobüsümüz her gün ayrı bir mahallemize gidecek, o mahallede vatandaşın kolay ulaşabileceği bir noktaya bu aracı park edeceğiz vatandaşlar hayvanlarını getirecekler tedavilerini yapacağız” dedi.

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