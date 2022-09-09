Üsküdar Belediyesi fatura desteğine bu kış da devam ediyor

Üsküdar Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencileri için geçen kış başlattığı doğal gaz fatura desteğini bu kış da uygulamaya devam edecek. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “İstanbul’u kazanan, Üsküdar’da öğrenci evinde kalacak gençlerimiz bilmiyor olabilir, tekrar söyleyelim. Kış boyu doğal gaz paranız yine belediyenizden olacak. Başvuru için takipte kalın. ‘Ooo, bu da çok iyi oldu’ diyeceğiniz bir sürprizimiz daha yolda, yakında açıklayacağız.” dedi. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, ilerleyen günlerde başvuruda bulunabilecekler.

GÜNDEM Bu kış öğrencilerin doğal gaz faturası Üsküdar Belediyesi'nden