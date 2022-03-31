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Gündem Vali Yerlikayadan büyük İstanbul depremi açıklaması Dua ederek bekleyemeyiz
İSTANBUL

Vali Yerlikaya'dan büyük İstanbul depremi açıklaması: 'Dua ederek bekleyemeyiz'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gerçekleştirdiği toplantıda depreme karşı alınabilecek önlemler hakkında açıklama yaptı. Büyük İstanbul depremine de değinen Vali Yerlikaya, "Zaman su gibi akıp giderken oturup dua ederek afeti bekleyemeyiz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Vali Yerlikayadan büyük İstanbul depremi açıklaması: Dua ederek bekleyemeyiz
Beklenen İstanbul depremi gündem olmaya devam ediyor.

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, AFAD ve AKOM yetkilileri ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında akademisyenler katıldı.

EN ÖNEMLİ 9 TEHLİKE BELİRLENDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 138 kurum ve kuruluşun, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, akademisyenler ile 550 uzman teknik personelin destekleriyle 102 toplantı ve 2 çalıştay gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çalışmalar sonunda İstanbul için afet riski oluşturan 9 önemli tehlikenin belirlendiğini ifade eden Vali Yerlikaya, en riskli noktaların haritalandırıldığını bildirdi.

İstanbul için 9 önemli tehlike başlıklarını, "Deprem, sel-taşkın, yangın, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, heyelan, toprak kayması gibi kütle hareketleri, meteorolojik-iklimsel afetler, göç-nüfus hareketleri ile terör, toplumsal olaylar, çevre kirliliği gibi diğer afetler" olarak açıklayan Yerlikaya, alınması e yönelik gereken önlemlerle ilgili yol haritaları oluşturulduğunu da ifade etti.

DHA

"OTURUP, DUA EDEREK AFETİ BEKLEYEMEYİZ"

Valisi Yerlikaya yapılan çalışmaların kaybedecek vakit olmadığını gösterdiğini belirterek "Temel olarak dört amacımız var; Şehrimizi güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak" dedi.

İstanbul'da nüfusun 41 yılda 10.7 milyon arttığını belirten Vali Ali Yerlikaya, yılda ortalama 260 binlik nüfus artışı olduğunu vurguladı.

  • Vali Yerlikaya "İstanbul gibi dinamik bir şehirde zaman çok daha hızlı geçiyor. Zaman su gibi akıp giderken oturup dua ederek afeti bekleyemeyiz" dedi.

DHA

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