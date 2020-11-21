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AMASYA

Valilik başlattı: 14 Gün Evde Kal Amasya

Amasya Valiliğince, kentte son günlerde artan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakalarının önüne geçebilmek amacıyla "14 Gün Evde Kal Amasya" kampanyası başlatıldı. Vali Mustafa Masatlı "Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup 14 günü evlerinde geçirirlerse salgının yükseliş seyrini baskılamış olacağız. Kampanyamıza destek verecek vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz ve dünya bu salgının etkilerinden en kısa zamanda kurtulur" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
'14 Gün Evde Kal Amasya' kampanyası başlatıldı.
'14 Gün Evde Kal Amasya' kampanyası başlatıldı.

Son dönemde vaka artışlarıyla dikkati çeken kentte Valilik tarafından başlatılan kampanya ile dışarıda önemli bir işi bulunmayanların 14 gün gönüllü evde kalmaları istendi.

  • Valilikçe sosyal medya ve broşürlerle vatandaşlara duyurulan kampanyayla salgının artış hızının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Vali Mustafa Masatlı, kampanya ile halkın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını ve evde kalmalarını istediklerini söyledi.

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Amasya'da ilk koronavirüs vakasının 17 Mart'ta görüldüğünü, hemen ardından kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının salgınla mücadelede canla başla çalıştığını vurgulayan Masatlı, mücadelenin başlarında Vefa Sosyal Destek grupları, daha sonra oluşturulan salgın denetim merkezi ile vatandaşlara ulaşarak salgının kontrol altına alınması için çalıştıklarını anlattı.

AA
Amasya Valiliğince, kentte son günlerde artan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakalarının önüne geçebilmek amacıyla '14 Gün Evde Kal Amasya' kampanyası başlatıldı.
  • Bu çalışmalar yapılırken son günlerde Türkiye'de ve Amasya'da vaka sayılarının artması üzerine Amasya'nın bilinçli halkına bir mesaj vererek, "14 Gün Evde Kal Amasya" temalı kampanya başlatma kararı aldıklarını dile getiren Masatlı, uygulamaya vatandaşların ciddi rağbet gösterdiğine işaret etti.

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"Salgının yükseliş seyrini baskılamış olacağız"

Vatandaşlardan aynı zamanda evlerine misafir kabul etmemelerini ve bir süre daha ev ziyaretlerine gitmemelerini isteyen Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu kampanya ile hem salgının riskini azaltmak hem de kamuyla ilgili işleri daha sağlıklı yürütmek, salgın konusunda vatandaşlarımızda gerekli bilinci oluşturmayı amaçlamaktayız. Kampanya için sosyal medyayı çok iyi kullanıyoruz. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup 14 günü evlerinde geçirirlerse salgının yükseliş seyrini baskılamış olacağız. İnşallah bütün vatandaşlarımız bu kampanyamıza destek verecektir. Şimdiden destek verecek vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz ve bütün dünya bu salgının etkilerinden en kısa zamanda kurtulur."

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