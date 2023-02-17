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Vazgeçme lüksümüz yoktu: Ailesini defnetti yardıma koştu

Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Özdemir, Kahramanmaraş’ta 2 çocuğu, annesi, 2 kardeşi ve 5 yeğenini kaybetti. Kendisi de 22 saatin ardından enkazdan çıkarıldı. Ailesini defnettikten sonra yardım çalışmalarına koşan Özdemir, “Kaybettiğim aile fertlerimin yüzüne bakmadım, onları en son gördüğüm haliyle hatırlamak istiyorum. Buradaki durum karamsarlığa düşüp vazgeçebileceğimiz gibi değildi” diye konuştu.

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:00 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mustafa Özdemir

Mustafa Özdemir

Deprem pek çok ailenin hayatını alt üst etti. Bazı aileler adeta paramparça oldu. Kahramanmaraş’ta depremde 2 çocuğu, annesi, 2 kardeşi ve 5 yeğenini kaybeden Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Özdemir, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. 22 saat enkaz altında kalan Özdemir, “Çok büyük bir afetti. Yaşadığımız apartman yerle bir oldu. Ailemin yarısını kaybettim. Enkaz altında annemin, kardeşlerimin sesini duydum” dedi. Ailesini defnettikten sonra yardım çalışmaları için bölgeden ayrılmayan Özdemir, “Yakınlarımı toprağa verdim. Ama buradaki durum karamsarlığa düşüp vazgeçebileceğimiz gibi değildi. Biz inanan insanlarız, bu olayın millet olarak vermemiz gereken büyük bir sınav olduğunun farkındayız. Sınavımızı en iyi şekilde vermek için gayret edeceğiz. El birliğiyle bu yaraları birlikte saracağız” diye konuştu. Çocuklarının birbirine sarılmış halde enkazdan çıkarıldığını anlatan Özdemir şunları söyledi: “Kaybettiğim hiçbir aile ferdinin yüzüne bakmadım, onları en son gördüğüm haliyle hatırlamak istiyorum. Burada onlarca çocuk yetim kaldı, kendi ailemden de yetimler var. Onların yaralarını sarabilmek için güçlü olmak zorundayız. Allah ‘Sizi canınızla, malınızla ve çocuklarınızla imtihan edeceğim’ diyor, bu bir imtihan. Buna inanıyoruz. Bu inançla önümüze bakmak zorundayız.”


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Arama Kurtarma
#Mustafa Özdemir
2 saat önce
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Vazgeçme lüksümüz yoktu: Ailesini defnetti yardıma koştu
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