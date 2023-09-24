Ve Azerbaycan askeri Hocalı’da

Azerbaycan ordusu, 31 yıl önce işgal edilen, 613 kişinin vahşice katledildiği ve yüzlerce kişinin işkence gördüğü Hocalı’ya girdi. Azerbaycan’a ait zırhlılar, Rus Barış Gücü ile birlikte kente ayak bastı. Bölgede yaşayan Ermeniler, sokaklara dökülerek Azerbaycan ordusuna ait zırhlı birliklerin kente girişini seyretti. Sabah saatlerinde Azerbaycan güçleri, anti-terör operasyonu kapsamında, Hocalı bulunan ve silah bırakmayan Ermeni çetelerine saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde, Ermeni güçlerinin etkisiz hale getirildiği görüldü.

HANKENDİ’YE ULAŞILDI

Kente giren Azerbaycan güçleri, Ermeni gruplara ait büyük mühimmat depolarını ele geçirdi. Depolarda yüzlerce mayının yanı sıra, çok sayıda otomatik tüfek ve cephanenin bulunduğu görüldü. Diğer yandan Ermenistan medyası, Azerbaycan ordusunun Hankendi’nin giriş bölümünde bulunan mahallere girdiğini duyurdu. ERMENİ GÜÇLER YAKARAK TERK EDİYOR Ateşkesin ilan edildiği Karabağ’da yasa dışı Ermeni güçler ise provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesinin Hankendi şehrinde Ermeni güçlerin kasıtlı yangın çıkardığını ve idari arşivlerin imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Hankendi şehrinde, karşı tarafın kasıtlı olarak yangınlar çıkardığı, çeşitli idari binalarda belge, maddi delil ve arşivlerin imha edildiği gözlemleniyor” bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Muhammet Vefa Yürekli’nin sorularını yanıtladı.

Vekalet savaşlarına müsaade etmeyeceğiz

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, basına verdiği brifing sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların çözümüne ilişkin, Türkiye ve Rusya dışında bir ülkenin bölgede söz hakkına sahip olmadığını kaydeden Hacıyev, Batı’nın dış politika ajandalarını ve siyasi çıkarlarını bölgeye sokmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. “Bölgenin Suriyelileşmesine müsaade etmeyeceğiz” diyen Hacıyev, Suriye’de devam eden vekalet savaşları sonucu oluşan siyasi çıkmazın, bölgede tahsis edilmesine karşı olduklarını dile getirdi. Ermenistan, anti-terör operasyonu öncesinde ABD ile tatbikat yapmış, Batı’lı liderlerle diplomatik temaslarına hız vermişti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Arorat Mirzoyan, önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Rus Barış Gücü yerine BM Barış Gücü bölgede görevlendirsin” çağrısı yapmış, gelişme “Ermenistan Batı güçlerini bölgeye davet ediyor” yorumuna neden olmuştu.

Tarihin kara lekesi

20. Yüzyıl’ın en kanlı katliamlarından biri olan Hocalı katliamı, 26 Şubat 1992’de gerçekleşti. 25 Şubat 1992’de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi’de bulunan 366. Motorize Alayı’nın da yardımıyla üç koldan saldırdı. Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı’da savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150’sinden hala haber alınamadı. Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri, Hocalı sakinlerinin kafa derilerinin soyulması, kurak, burun, cinsel organlarının kesilmesi, gözlerinin çıkartılması gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akıl almaz işkencelere maruz kaldığını açıkça kanıtlıyor.







