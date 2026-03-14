Vekil değil provokatör

161 milyarlık devasa kamu zararının gün yüzüne çıktığı, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olarak yargılandığı asrın yolsuzluğu davasında, yargılamanın ilk 4 gününde Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın provokasyonları dikkat çekti. İşte onlardan birkaçı:

*Mahkemenin ilk günü güvenlik ve nizam amaçlı bariyerleri kaldıran Tanal, jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı. Mahkeme salonuna girişte sıkı güvenlik tedbiri alan kolluk kuvvetleri ile söz dalaşına giren Tanal, bariyerleri sökerek içeri akın edilmesine neden oldu.

*Sanık avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu, mahkeme başkanına “savunma sıralamasına ilişkin listenin Yeni Şafak’ta yayımlandığını” söyledi. Bu asılsız bilginin ardından Tanal, sosyal medyada Yeni Şafak ve muhabirimiz Burak Doğan’ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

* Mahkemenin ikinci günü de bariyer provokasyonunu sürdüren Tanal, gerilim yaşanmaması için bariyerlerin kaldırıldığı üçüncü gün ise jandarmaya hitaben yüksek sesle “Akıllanmışsınız aferin” dedi.

*Dördüncü gün Tanal, basına ayrılan bölüme sanık yakınlarını oturttu. Sanık avukatları bölümünde davayı takip eden basın mensuplarının kendi alanına geçmesi talimatı üzerine “Basına sansür uygulanıyor” yaygarası koparttı. Basın bölümüne geçen muhabirleri hedef gösterdi, sonr da yanlarına gelip “Size sansür uygulanıyor, ön tarafa gidin” diye provoke etti.

* Mahkeme boyunca telefonuyla video kaydı alan Tanal, kolluk kuvvetlerinin uyarılarını yok saydı.







