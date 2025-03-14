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Veri sızdı algısına 5 yıl

Veri sızdı algısına 5 yıl

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Siber Güvenlik Kanunu önceki gece Meclis Genel Kurulu’ndan değişiklik önergeleri ile geçerek yasalaştı. Buna göre, BTK'nın yanı sıra Dijital Dönüşüm Başkanlığının ulusal siber güvenliğe ilişkin görev ve yetkileri ile bu alanda hizmet veren yapılanması da Siber Güvenlik Başkanlığı’nın bünyesine dahil edildi. Böylece kamuda doğrudan ulusal siber güvenliğe ilişkin tüm kurum ve kuruluşlar, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yapısı altında toplanacak.

Kanunda siber güvenliğe ilişkin getirilen yeni cezalarda suçun niteliğinde somutlaştırmaya gidildi, “algı oluşturma” suçu netleşti. Buna göre, siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik oluşturan, kurumları veya şahısları hedef göstermek için gerçeğe aykırı içerik oluşturan veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Siber güvenlik ürün, sistem, yazılım, donanım ve hizmetlerin yurt dışına satışı Başkanlıkça belirlenecek. Bu şirketlerin birleşme, bölünme, pay devri veya satışı Başkanlığa bildirilecek. Siber Güvenlik Kurumu Başkanı'na verilmesi öngörülen arama, el koyma ve kopya çıkarma yetkisi ise tekliften çıkarıldı. Başkanlık, hakim izni olmadan arama, el koyma ve kopya çıkarma yapamayacak.


#Siber Güvenlik
#veri
#sızdırma
#ceza
#algı

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