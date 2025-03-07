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Siber suçta arama yetkisi değişti

Siber suçta arama yetkisi değişti

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

TBMM'de görüşmeleri süren Siber Güvenlik Kanunu teklifi için değişiklik önergesi verildi. 13 maddesi kabul edilen ve görüşmeleri haftaya bırakılan teklifin 3 maddesi değişti. Siber Güvenlik Kurumu Başkanı'na verilmesi öngörülen arama, el koyma ve kopya çıkarma yetkisi, kanun teklifinden çıkarıldı. Başkanlık, hakim izni olmadan arama, el koyma ve kopya çıkarma yapamayacak. Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.



#Suç
#Siber Suç
#TBMM

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