Konya'da uyuşturucu operasyonu: 54 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde son 15 gün içerisinde 71 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, saman balyaları, çuval ve gizli bölmelerden 109 bin adet uyuşturucu hap, bin 500 gram sentetik kannabinoid, bin 420 gram metamfetamin, 170 gram kokain, 77 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve bir miktar esrar, eroin ve skunk maddeleri, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 8 adet hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 114 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 292 bin 540 TL'ye de el konuldu.