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Ankara ve Adana'da 'Hücre-16' operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Ankara ve Adana'da 'Hücre-16' operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

11:305/03/2025, Çarşamba
DHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik 'Hücre-16' operasyonunda 17 şüphelinin yakalandığını, 12'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adana ve Karataş Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana'da A.A.'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen 'Hücre-16' operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 4'ünün ise işlemleri devam ediyor. Operasyonda 2 makineli tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.




#Ankara
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