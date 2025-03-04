Yurt dışından gelen kokaini İstanbul'da satacaklardı: 17 şüpheli yakalandı

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Şubat'ta Güngören'de bir tekstil deposuna düzenlendiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 365 kilogram kokain ele geçirildi. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Narkotik polisi, söz konusu uyuşturucunun Güney Amerika ülkelerinden getirilmiş olabileceğini belirledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptıkları çalışmalarda kokainin 23 Şubat'ta Portekiz bandralı bir gemiyle Brezilya markalı un çuvallarının içerisinde Yalova'ya getirildiği saptandı.

Bin 850 saatlik görüntü incelendi

Uyuşturucuları Yalova'dan İstanbul'a taşınmasında bağlantılı olan kişileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler İstanbul'da 9 ilçede bin 850 saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. İncelemelerin ardından uyuşturucu ticaretine karıştıkları belirlenen 10 Türk, 2 Ukrayna ve 2 Endonezya uyruklu şüpheli daha yakalandı.

'Uyuşturucu bataklığını kurutmaya hazırız'

Ele geçirilen 365 kilogram kokain emniyette sergilendi. Sergiye katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz yapmış olduğu çalışmalarda Güngören'de bir tekstil atölyesinde 365 kilogram kokain ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Gençlerimizi zehirleyen, aileleri yok etmeye çalışan uyuşturucu bataklığını kurutmaya kararlıyız ifadelerini kullandı.

2 farklı operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin işlemleri devam ediyor.











