Yunanistan sınırına neden duvar örülüyor? Göç İdaresi Başkanlığı haklı sebepleriyle tek tek açıkladı

"Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri, terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir. Yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonucunda sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu (

FETÖ, PKK/KCK