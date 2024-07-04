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Vücut geliştireyim derken canından oldu

Muğla'da sokakta ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu 32 yaşındaki Bahtiyar Bahar'ın, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu tespit edildi.

09:57 - 4/07/2024 Perşembe
DHA
Bahtiyar Bahar
Bahtiyar Bahar
Muğla
'nın Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde, 29 Haziran günü yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede vücut geliştirme sporcusu olan 32 yaşındaki Bahtiyar Bahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.


Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahar'ın ölümüyle ilgili olay araştırma raporu hazırladı.


Lokal insülin ve takviye maddeler


Raporda, Bahar'ın vücut geliştirme sporu yaptığı, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtildi.


Bahar'ın husumetli olduğu birinin bulunmadığı, işine gidip geldiği ve rutin bir hayatının olduğu da raporda ifade edilerek, 3-4 ay önce yine lokal insülinden kaynaklı hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekildi.


Bahtiyar Bahar'ın vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi olmadığı da kaydedilen raporda, "Ölüm olayının alınan ilaçlardan kaynaklandığı kanaatinin oluşmuştur." denildi.




#Muğla
#spor
#şeker hastalığı
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