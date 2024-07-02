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Muğla'da tüp patladı: Ortalık savaş alanına döndü

17:31 - 2/07/2024 Salı
AA
<p>Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 katlı binada patlama meydana geldi.</p>
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 katlı binada patlama meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Patlama sırasında evde bulunan Ural Postalcı (83) ağır yaralandı.

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Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Postalcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Yapılan incelemede, mutfakta bulunan tüpten kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği tespit edildi.

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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.

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#Muğla
#Fethiye
#Tüp
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