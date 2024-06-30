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Çırpınan çocuklarını görünce suya atladı: Anne ve iki oğlu gölette boğuldu, olay yerindeki uyarı tabelası dikkati çekti

23:08 - 30/06/2024 Pazar
DHA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne Velide Zaza (34) ve çocukları Abdülgani (8) ile Muhammed Nurettin Zaza (7) boğuldu. Anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bölgede, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin uyarı tabelası dikkati çekti.

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Olay, Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan Kazan Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre Adil Zaza (36), eşi Velide ve çocukları Abdülgani ile Muhammed Nurettin Zaza ile birlikte piknik yapmak için Kazan Göletine gitti. 

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Anne Velide, burada 2 çocuğu ile birlikte serinlemek için suyun 3 metre derinliğinde olduğu öğrenilen alana girdi. Burada çırpınmaya başlayan eşi ve oğullarını gören baba Adil, suya atlayarak onları kurtarmaya çalıştı. 

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Eşi ve çocuklarını kendi imkanlarıyla kurtaramayan baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarılan anne ve 2 çocuğunun, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

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Anne Velide ve iki oğlu Abdülgani ile Muhammed Nurettin Zaza'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

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#Muğla
#Yatağan
#Boğulma
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