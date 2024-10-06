Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ya yeni grup ya çatı parti

Ya yeni grup ya çatı parti

Mehmet Güney
04:006/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis'te yeni bir grup kurma hazırlığı var. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin 20 milletvekilinden oluşan grubu, 1 milletvekilinin istifası halinde dağılacak. Geçtiğimiz günlerde birleşme çağrıları yapılan Gelecek ve DEVA partileri arasındaki birleşme şimdilik rafa kalkarken, bu konu TBMM’de grubun genişletilmesine evrildi. İki plan üzerinde duran partilerin ilk planı DEVA’dan 15, Demokrat Parti’den 3 milletvekilinin Saadet Grubu'na geçmesi. Bu öneriye sıcak bakmayan DEVA’nın ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Plan uygulamaya geçerse, Saadet Partisi Grubunun milletvekili sayısı 30’a çıkacak. Yeniden Refah Partisi ile de görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Diğer plan ise bir çatı parti kurup, her partinin kendi partilerinde 1 ya da 2 milletvekili bırakıp diğerlerini çatı partiye göndermeleri. Ancak bu plana da Saadet Partisi’nin sıcak bakmadığı belirtiliyor. Görüşmelerin halen sürdüğü öğrenilirken, partilerin TBMM’de daha görünür olmak için grup meselesinin çözülmesi gerektiği ifade ediliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya İsrail eleştirisi: Holokost utancıyla katliam çetesine ses çıkaramıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Porgramı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Milletimizi dinledik, kendimizi hesaba çekip ayna tuttuk." sözleriyle AK Parti'de değişimin mesajını veren ve teşkilata 'rehavete kapılmayın' uyarısında bulunan Erdoğan, "Çalışkan, donanımlı, millet ve memleket sevdalısı yeni isimlerle inşallah kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'le ilgili de konuştu. Batılı güçlerin 'Holokost' utancından dolayı Netanyahu ve katliam çetesine ses çıkaramadığını ifade eden Erdoğan, "Terör örgütlerine gelince 'protesto hakkı kutsaldır' diyerek en geniş meydanlarını açanlar söz konusu Filistin olunca faşizmin en nobran halini uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.

#politika
#TBMM
#grup

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazar İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?