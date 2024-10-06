Ya yeni grup ya çatı parti

Meclis'te yeni bir grup kurma hazırlığı var. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin 20 milletvekilinden oluşan grubu, 1 milletvekilinin istifası halinde dağılacak. Geçtiğimiz günlerde birleşme çağrıları yapılan Gelecek ve DEVA partileri arasındaki birleşme şimdilik rafa kalkarken, bu konu TBMM’de grubun genişletilmesine evrildi. İki plan üzerinde duran partilerin ilk planı DEVA’dan 15, Demokrat Parti’den 3 milletvekilinin Saadet Grubu'na geçmesi. Bu öneriye sıcak bakmayan DEVA’nın ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Plan uygulamaya geçerse, Saadet Partisi Grubunun milletvekili sayısı 30’a çıkacak. Yeniden Refah Partisi ile de görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Diğer plan ise bir çatı parti kurup, her partinin kendi partilerinde 1 ya da 2 milletvekili bırakıp diğerlerini çatı partiye göndermeleri. Ancak bu plana da Saadet Partisi’nin sıcak bakmadığı belirtiliyor. Görüşmelerin halen sürdüğü öğrenilirken, partilerin TBMM’de daha görünür olmak için grup meselesinin çözülmesi gerektiği ifade ediliyor.