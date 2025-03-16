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Yalova'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Yalova'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

13:5116/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
AA
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Çınarcık
#İtfaiye
#orman yangını
#Şenköy Köyü
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