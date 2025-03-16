Yalova'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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