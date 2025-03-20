, "Tehlikeli ve saldırgan hayvanların görülmesi durumunda vatandaşların 112'ye yaptığı ihbarlar ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilecektir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm görev ve sorumluluklar il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresi'ne aittir. Valiliğimiz, ilgili tüm kurumlara görevlerini bildirmiş olup, sürecin sahada titizlikle takibini gerçekleştirecektir"