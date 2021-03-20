Yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler.

Taşova ilçesi Yeni Mahalle’deki boş bir arazide, mahallelinin sokak köpeği ve yavruları için yaptığı kulübenin çevresinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürdü.

YANIK KREMI SÜRDÜ

Kulübenin bulunduğu alana giden hayvanseverler, 5 yavru köpeğin telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. O anları görüntüleyen vatandaşlardan biri, “Burada kulübemiz vardı, kulübeyle birlikte bütün yavrular yanmış, kaplumbağalar yanmış” diye ağladı. Yaralı bulduğu kaplumbağaya yanık kremi süren kadın, “Kaplumbağayı önce soğuk suyla yıkadık. Kabuk falan hep gitmiş, bunu yapanın sonu böyle olsun. Yanık kremi sürdük, köpeklerin hepsi öldü” dedi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.