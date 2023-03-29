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Yandaş gazeteci Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘İnce diye biri çıkmış saçma sapan konuşuyor, yürü git derler adama’

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Akşener'in 'kumar masası'na benzettiği Yedili Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce ile bugün gerçekleştireceği görüşmeye dair konuştu. Ataklı, İnce'ye yönelik 'Ver herife ne isterse ver gitsin' diyerek ve ağır hakaretlerde bulunarak, "Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne itibarı kaldı artık ne seveni var. Saçma sapan şeylerle çıkıyor, ben %60 alacağım diyor, yürü git derler adama" dedi.

13:26 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz'

Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz'

Yedili Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bugün saat 17.00’de bir araya gelecek.


Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye adaylıktan vazgeçmesi için ne vaadedeceği merak konusu olurken, yaşanan gelişmeleri CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı değerlendirdi.


Konuşmasında Muharrem İnce’ye ağır hakaretler eden Ataklı, Kılıçdaroğlu’na seslenerek ‘Ver herife ne isterse ver gitsin’ dedi.



'Ne itibarı kaldı artık ne seveni var'

Ataklı, İnce’nin son zamanlardaki çıkışları ile itibarının sıfırlandığını iddia ederek, “Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne itibarı kaldı artık ne seveni var. Herkes nefret etmiş vaziyette. 15-20 tane belki etrafında yalakası vardır.


Muharrem İnce diye biri saçma sapan şeylerle çıkacak, ben %60 alacağım diyecek yürü git derler adama” ifadelerini kullandı.



#Muharrem İnce
#Can Ataklı
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
11 dakika önce
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