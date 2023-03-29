Yandaş gazeteci Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘İnce diye biri çıkmış saçma sapan konuşuyor, yürü git derler adama’

Ataklı, İnce’nin son zamanlardaki çıkışları ile itibarının sıfırlandığını iddia ederek, “Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne itibarı kaldı artık ne seveni var. Herkes nefret etmiş vaziyette. 15-20 tane belki etrafında yalakası vardır.