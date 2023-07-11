Yanlıştan dönün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğani, ''Tabii bir taraftan savunma harcamalarının arttırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını görüyoruz. Bazı müttefiklerimizin haksız yere ülkemize uyguladığı kısıtlamalar ve engellemeler bizi sınırlandırıyor. 2019 savunma harcamalarında neredeyse yüzde 2 seviyesini gören ülkemiz, bu alanda şu an yüzde 1,30’a geriledi. Zirvede, Türkiye’ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.” ifadelerini kullandı.
Liderlerle görüşecek
İsveç’in NATO üyeliği nedeniyle dünyanın dikkatlerini çevirdiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ittifakın Vilnius Zirvesi’nde dünya liderleri ile kritik ikili görüşmelere imza atacak. Erdoğan, zirve kapsamında sırasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili ve heyetler düzeyinde kritik görüşmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme yapacağı liderlerle ikili ilişkilerin yanı sıra ana gündem maddesinin İsveç’in NATO’ya üyeliğinin kabul edilmesi olacak.
ABD İLE F-16 GÖRÜŞMESİ
Erdoğan’ın merakla beklenen Joe Biden ile görüşmesinde İsveç’in üyeliğinin yanı sıra Ukrayna’nın NATO üyeliği, F-16’ların teslimi ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Macron’la yapacağı görüşmede ise geçtiğimiz haftalarda Cezayir asıllı Nahel Merzouk’un öldürülmesi sonrası çıkan olaylar hakkında görüşmesi bekleniyor.