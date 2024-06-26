Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi Murat Ülker oldu: 'İtibar etmeyin' diyerek uyaran iş adamı sosyal medya devlerine sitem etti

Son dönemde internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, dolandırıcılık yapmak isteyenlerin sayısında artış yaşandı.
Sahte videolarla yatırım tavsiyesi verildiği iddia edilerek vatandaşlar tuzağa düşürülüyor.
Bunun son kurbanı ise Forbes listesine göre kişisel serveti 5.2 milyar dolar ile Türkiye’nin en zengin iş adamı olan Murat Ülker oldu.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in yapay zeka ile değiştirilen ve seslendirilen bir görüntüsü Facebook üzerinden reklamlı bir şekilde dolaşıma sokuldu.