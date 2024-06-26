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Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi Murat Ülker oldu: 'İtibar etmeyin' diyerek uyaran iş adamı sosyal medya devlerine sitem etti

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, yapay zekâ yöntemleriyle hazırlanan taklit videolarla yatırım tavsiyesi vererek sosyal medyada paylaşan dolandırıcılara karşı vatandaşları 'itibar etmeyin' diyerek uyardı. Yasal yollardan dolandırıcılarla mücadeleye başlamasına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını vurgulayan Murat Ülker bu sahtekârlığı engellemeyen hatta yayılmasına vesile olan sosyal medya platformlarına da isyan etti.

Seren Som
12:03 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:05 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dolandırıcılar, Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker’in bir konuşma videosunu değiştirerek yayınladı.
Dolandırıcılar, Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker’in bir konuşma videosunu değiştirerek yayınladı.

Son dönemde internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, dolandırıcılık yapmak isteyenlerin sayısında artış yaşandı.

Sahte videolarla yatırım tavsiyesi verildiği iddia edilerek vatandaşlar tuzağa düşürülüyor.

Bunun son kurbanı ise Forbes listesine göre kişisel serveti 5.2 milyar dolar ile Türkiye’nin en zengin iş adamı olan Murat Ülker oldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in yapay zeka ile değiştirilen ve seslendirilen bir görüntüsü Facebook üzerinden reklamlı bir şekilde dolaşıma sokuldu.


Sahte videoda, Murat Ülker’in yüksek kazançlar vaat eden yatırım tavsiyelerinde bulunduğu iddia ediliyor.


'İnsanları dolandıran bir paylaşım dolaşımda' diyerek uyardı

Durumu fark eden bir kullanıcı, LinkedIn üzerinden Murat Ülker'e ulaşarak,
"Murat bey sosyal medyada sizin adınızı kullanarak insanları dolandıran bir paylaşım dolaşıyor ilgilenirseniz çok sevinirim gönderdiğim bağlantı da paylaşım duruyor"
mesajını paylaştı.


Ülker: Ne yazık ki bu dolandırıcılık inşallah kapılan olmaz

Mesajı ve sahte videoyu gören Murat Ülker,
"Ne yazık ki bu dolandırıcılık, inşallah kapılan olmaz"
ifadelerini kullandı.


Sosyal medya devlerine sitem

Murat Ülker,
alınmayan tedbirler nedeniyle dolandırıcılara açık kapı bırakan sosyal medya platformlarına da isyan etti.
Ülker,
"Şikayet ediyoruz. Fakat sosyal medya şirketleri çok yavaş hareket ediyor. Bu tip sponsorlu (reklamlı) yayınları nedense engellemeleri çok üzün sürüyor. Halbuki porno konusunda ve siyasi hassasiyetlerine göre siz daha giriş yapmadan engelleyebiliyorlar"
yanıtını verdi.






#Murat Ülker
#Yapay Zeka
#Dolandırıcılık
#Sosyal Medya
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