Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi Murat Ülker oldu: 'İtibar etmeyin' diyerek uyaran iş adamı sosyal medya devlerine sitem etti

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Genç MÜSİAD tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'ne katıldı. Ülker, programda kendisi ile gerçekleştirilen söyleyişinin detaylarını kişisel internet sitesinde yayımladı. Holdingin yönetim süreciyle ilgili soruları cevaplayan Ülker, "Önemli olan, delege ettiğim insanların kendi görev ve sorumluluklarını benimkinden daha iyi yapacaklarına inanmamdır. Herkes işinin gereğini yaparsa, birbirinin yetkisine engel olmazsa işler düzgün bir şekilde ilerliyor. Yani bizim şirkette birçok Murat Ülker var" dedi.