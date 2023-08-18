Yapay zekayla Erdoğan’ın sesini taklit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişi yakalandı. Geçtiğimiz günlerde MİT, yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan bir kişiyi tespit etti.