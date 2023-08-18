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Yapay zekayla Erdoğan’ın sesini taklit etti

MİT’in siber birimleri kritik bir operasyona imza attı. Yapay zekayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit edip farklı telefon hatlarından iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayan bir dolandırıcı, kimliği tespit edildikten sonra yakalandı.

Haber Merkezi
04:00 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişi yakalandı. Geçtiğimiz günlerde MİT, yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan bir kişiyi tespit etti.

YABANCILAR ÜSTÜNE 10 HAT

MİT, dolan-dırıcının Cumhur-başkanı Erdoğan’ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla cep telefonu hattı üzerinden iş insanlarını aradığını belirledi. Söz konusu kişi takibe alınarak önce kimliği, ardından da bulunduğu konum tespit edildi.

SİBER BİRİMDEN KAÇAMADI

Erdoğan’ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya kalkan kişi MİT’in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak Emniyet birimlerine teslim edildi. Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılacağını ifade etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Yapay Zeka
#MİT
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