Yapay zekayla Erdoğan’ın sesini taklit etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişi yakalandı. Geçtiğimiz günlerde MİT, yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan bir kişiyi tespit etti.
YABANCILAR ÜSTÜNE 10 HAT
MİT, dolan-dırıcının Cumhur-başkanı Erdoğan’ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla cep telefonu hattı üzerinden iş insanlarını aradığını belirledi. Söz konusu kişi takibe alınarak önce kimliği, ardından da bulunduğu konum tespit edildi.
SİBER BİRİMDEN KAÇAMADI
Erdoğan’ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya kalkan kişi MİT’in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak Emniyet birimlerine teslim edildi. Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılacağını ifade etti.