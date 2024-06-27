Yaprak Dökümü’nün Ahmet’inin de tutuklandığı vurgunda ikinci dalga operasyon: 10 gözaltı daha

Yalova merkezli 3 ilde devre mülk dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 10 zanlı yakalandı.





Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'inin tutuklandığı organize suç örgütü soruşturmasına devam ediliyor.

Çetenin muhasebe ve pazarlama işlerini yapanlar gözaltında

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova, İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.





Muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen Yalova’da 6, Balıkesir’de 3 ve İstanbul’da bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Ücretsiz tatil kazandınız" tuzağı kurdular

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devre mülk tatili adıyla mağdur olduklarına iddia eden çok sayıda kişinin şikayetleri üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.





Soruşturma kapsamında, Yalova’nın Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan “Ücretsiz tatil kazandınız” vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.





Vurgunun boyutu 10 milyar lirayı buluyor

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran’da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8-10 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklananlar arasında Yaprak Dökümü dizisinde rol alan oyuncu Yusuf Atala da var

Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i de tutuklananlar arasında

Emniyetteki işlemlerin tamamlanan zanlılar adliye sevk edildi. 29 zanlında 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 zanlı adli kontrolle serbest bırakılırken 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.



