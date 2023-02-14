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Yardımlar Ramazan kolisi gibi olmalı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışan ekipler, vatandaşı uyarıyor: Bölgeye yardım yollamak isteyenler kolileri gıda ve hijyen olmak üzere ayırmalı. Giysiler ürün, yaş ve bedene göre konulmalı. İkinci el ürün gönderilmemeli.

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:00 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
GRAFİK: Hakan Özaslan

GRAFİK: Hakan Özaslan

Depremzedelerin ihtiyaçları için canla başla çalışan ekipler, gelen yardımların doğru şekilde hazırlanması noktasında uyarıyor. Bölgeye yardım yollamak isteyenler için gıda ve hijyen olmak üzere iki farklı koli örneği paylaşan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer, “Hijyen setinde, bebeklerin yaşına göre bez- mama, diş fırçası diş macunu, sabun, ıslak mendil, kolonya ve hijyenik ped yer alıyor. Gıda setinde ise, kuru fasulye, nohut, pirinç, kırmızı ve yeşil mercimek, şehriye gibi bakliyatın yanı sıra çay, un, şeker, tuz, yağ, paket zeytin, salça ve çocuklar için bisküvi veya gofret bulunuyor. Peynir, süt ve yumurta gibi çabuk bozulacak yiyeceklerin gıda paketine konulmaması gerekiyor. Ayrıca reçel, pekmez gibi cam kavanozda olan ürünler kırılabileceği için yine pakete konulmamalı” diye konuştu.

BÖLGEYE GİTMEDEN TASNİF EDİLMELİ

Depremzedelere ulaştırılacak kolilerin bölgeye gelmeden tasnif edilmesi gerektiğine işaret eden Başer, böylece gıda ve hijyen maddelerinden oluşan yardım kolilerinin bölgeye ulaştırılması ve dağıtımının da daha sistemli hale geleceğini söyledi. Bölgeye gönderilen yardımların son derece kıymetli olduğuna vurgu yapan Başer, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının ana dağıtım noktalarından birine dönüştürüldüğüne dikkat çekerek “Türkiye’nin dört bir yanından gelen TIR’lar, bu merkeze geliyor. Çevreden yönlendirilen tüm TIR’ların yardım malzemelerinin indirilerek tasniflerini yapıyoruz. Ortalama 400 kişiye çıkan bir kapasiteyle çalışıyoruz. Gelen malzemeler bizi çok zorluyor. İş yükü oluşturuyor. Bu yükten kurtulmak lazım, bu da insanların bir deprem bölgesine ne gönderileceğini bilmesiyle mümkün. Ürünlerin tek tek yaş, beden ve ürüne göre ayrıştırılarak ihtiyaç sahibine ulaştırılması lazım. Diğer yandan gıda malzemelerini de yardım kolisi mantığında hazırlayarak ulaştırmak gerekiyor. İkinci el kıyafet, giyilmiş çorap veya çamaşır afet bölgesine gönderilmez.” dedi.

İŞTE ÖRNEK İHTİYAÇ LİSTESİ:

#Deprem
#Yardım
#İHH
1 saat önce
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Yardımlar Ramazan kolisi gibi olmalı
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