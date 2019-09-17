Yargı paketinde idam cezası yok AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi. Bostancı, "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz." dedi.

Haber Merkezi 17 Eylül 2019, 16:29 Son Güncelleme: 17 Eylül 2019, 17:17 Yeni Şafak