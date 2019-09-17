Yargı paketinde idam cezası yok

TBMM'nin yeni döneminde gündeme gelecek olan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacak.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı şu ifadelere yer verdi:
- "1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız.
Yargı paketinin içerisinde 'idam cezası' yok
2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok.