Yargıtay'dan emsal karar: Ayrılık sonrası fotoğraflarını paylaştı suç sayıldı

Niğde'de yaşayan bir kişi, eski sevgilisiyle, birlikte oldukları dönemde çektirdikleri fotoğrafları farklı zamanlarda Instagram hesabından paylaşmaya başladı. Söz konusu paylaşımların kaldırılmasını isteyen ancak talebi karşılanmayan eski sevgili, şikayetçi oldu.