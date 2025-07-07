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Yargıtay'dan emsal karar: Ayrılık sonrası fotoğraflarını paylaştı suç sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Ayrılık sonrası fotoğraflarını paylaştı suç sayıldı

11:307/07/2025, Pazartesi
AA
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Eski sevgiliyle çekilen fotoğrafların ayrıldıktan sonra sosyal medyada paylaşılması suç sayıldı.
Eski sevgiliyle çekilen fotoğrafların ayrıldıktan sonra sosyal medyada paylaşılması suç sayıldı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski sevgilisiyle çekilen fotoğrafları sevgilisinin rızası dışında sosyal medya hesabından paylaşan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre,
Niğde'de yaşayan bir kişi, eski sevgilisiyle, birlikte oldukları dönemde çektirdikleri fotoğrafları farklı zamanlarda Instagram hesabından paylaşmaya başladı. Söz konusu paylaşımların kaldırılmasını isteyen ancak talebi karşılanmayan eski sevgili, şikayetçi oldu.
Paylaşımlar nedeniyle
"özel hayatın gizliliğini ihlal"
suçundan dava açılan sanık, Çamardı Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık hakkında beraat hükmü verdi.
  • Kararın istinafa taşınması üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu işlediğini belirterek, yerel mahkeme kararını kaldırdı ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ileri sürerek karara itiraz etti.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında olduğunu değerlendirerek, sanığa verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

  • Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiği, istinaf mahkemesince eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği belirtildi.
    Yargıtayın kararında, "Temyiz incelemesi sonucu mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediğinden, 5237 sayılı Kanunun 302/1. maddesi gereği temyiz isteminin reddi ile hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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