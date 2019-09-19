Gündem Yavaşa Öz sorgusu
POLİTİKA

Yavaş’a Öz sorgusu

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik 167’si tutuklu 226 sanıklı davanın 2. duruşması dün başladı. Davanın 2. duruşmasında örgüt yöneticilerinden olan Tarkan Yavaş savunma yaptı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Tarkan Yavaş (sol) Adnan Oktar (sağ)
Tarkan Yavaş (sol) Adnan Oktar (sağ)

Tıpkı örgüt elebaşı Adnan Oktar gibi kendisine yönelik suçlamaların soyut ve hayal ürünü olduğunu öne süren Yavaş, insanların maneviyatını arttırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

GÖRÜŞMEDİM YALANI

2008 yılında Ergenekon soruşturmalarına katılım için dilekçe sunan ve dönemin Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’le görüştüğü iddianamede yer alan Yavaş’a bu görüşme de soruldu. Yavaş ifadesinde bu iddiaları, “Ben Zekeriya Öz ile hiç görüşmedim. Ben Bilim ve Araştırma Vakfı Başkanı olarak 1999 yılında yaşadıklarımızı devletin yetkili makamında olanlara anlatmak için bir dilekçe verdim. O gün orada Öz vardı ona verdim” şeklinde cevapladı. Mahkeme başkanı Yavaş’a, ‘Neden müracaat savcılığı değil de Zekeriya Öz’e verdiniz dilekçeyi’ sorusunu yöneltti. Yavaş, bu soruya “Biz çok ciddi olaylara maruz kaldık” cevabını verdi.

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GÜNDEM
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