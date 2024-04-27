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Yedi gözde turizm bölgesini hedef aldılar! Kiralık villalar üzerinden 500 milyon liralık vurgun: 48 şüpheli gözaltında

Antalya merkezli 13 ilde "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçu işleyenlere yönelik "Sibergöz-35" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon liralık hareketlik olduğu belirlenirken ve operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan dolandırıcıların vatandaşları Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalarının sahibiymiş gibi kiralama yaparak tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.

Kenan Biter
11:17 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalya'daki Sibergöz operasyonundan görüntüler
Antalya'daki Sibergöz operasyonundan görüntüler

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "Sibergöz-35" operasyonları düzenlendi.



Yedi gözde turizm bölgesini hedef aldılar


Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerin hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, söz konusu villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 kişiyi sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi.



Kiralık villalar üzerinden 500 milyon liralık vurgun


Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon liralık hareketlik olduğu belirlenirken ve operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.






#Kiralık villa
#Dolandırıcılık
#Sibergöz
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