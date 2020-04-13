Gündem Yeni adımlar ele alınacak
POLİTİKA

Yeni adımlar ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, koronavirüs sürecinde bugün 3’üncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenecek kabine toplantısında, gündem koronavirüs önlemleri olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi telekonferans yoluyla bir araya geliyor. Toplantıda salgınla mücadele kapsamında bir ayda alınan önlemlerin yansımalarına bakılacak. Yeni tedbirler ve ekonomik etkileri de değerlendirilecek. Toplantıda bakanlar, Kovid-19’la mücadele noktasında sorumluluk alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmaların seyri ve son durumları hakkında bilgi verecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yapacak. Bu kapsamda koronavirüsle mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan önlemlerin yansımaları ve önümüzdeki günlerde alınması muhtemel tedbirler tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak.

YASAKLARIN ANALİZİ YAPILACAK

65 yaş üstünün yanısıra 20 yaş altı gençleri ve çocukları kapsayacak şekilde genişletilen sokağa çıkma yasağının 10 günlük verileri ile hafta sonu 31 kentte uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili de değerlendirmeler yapılması planlanıyor. Ayrıca, salgının Türkiye’de görülmesiyle birlikte başlatılan ilk, orta ve yükseköğrenimde uzaktan eğitim sistemiyle ilgili son değerlendirmeleri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapacak. Toplantıda salgının ekonomiye etkisi de görüşülecek. Ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, vatandaşlar için yeni destek ve teşvik paketleri de değerlendirilecek. Öte yandan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının durumu ve başka ülkelere gönderilen yardımlar da gözden geçirilecek.

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