Gündem Yeni raportörden sığınmacı ziyareti
POLİTİKA

Yeni raportörden sığınmacı ziyareti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri’nin ardından göreve gelen yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ocak ayında Türkiye’ye geliyor.Raportör Amor’un gündeminin en önemli maddesini mülteciler mülteciler oluşturacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Nacho Sanchez Amor (sol) İsmail Karayel (sağ)
Nacho Sanchez Amor (sol) İsmail Karayel (sağ)

Amor, mülteciler konusunda İstanbul ve Ankara’da önemli temaslar gerçekleştirecek. Türkiye, yeni raportör Amor’a Diyarbakır anneleri ve terör örgütünün karanlık yüzü hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Amor’un Türkiye ziyaretinin detaylarını Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Karayel anlattı.

SÜRECİ GÖRECEK

  • Karayel, “Amor’un Türkiye temasları kapsamında hem onu dinleyeceğiz hem de üyelerimizin söyleyecekleri olacak. Amor’un hangi şehri ziyaret edeceği net değil ama geldiğinde toplumun her kesiminden STK’lar ile görüşülmesi konusunu hatırlattık. STK’lar, parti grupları ve bakanlarla görüşecek. Ziyaretin kapsamı mülteciler olacak. Amor hem mültecilerle ilgili yapılanları hem de AB’nin destekleriyle ilgili süreci net görecek. Cumhurbaşkanımız ile de görüşme taleplerinin olduğunu biliyoruz” dedi.

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GÜNDEM
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