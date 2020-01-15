Gündem Yerelde kardeşlik dayanışması
POLİTİKA

Yerelde kardeşlik dayanışması

Türkiye’nin farklı noktalarından yaklaşık 200 belediyenin bugün kardeşliği ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı zirvede açıklanacak kardeş belediyeler projeden ekipmana, personel desteğinden planlamaya pek çok alanda birbirine destek verecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Receğ Tayyip Erdoğan
Receğ Tayyip Erdoğan

Belediyelerin imkanlarının yetmediği noktalarda onlara başka belediyelerden destek gelmesini içeren “kardeş belediye” uygulaması bugün AK Parti Genel Merkezi’nde açıklanacak. Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, 250’yi aşkın AK Partili belediye başkanı bir araya gelecek. Mali durumu güçlü 100 büyükşehir, il ve ilçe belediyesi teknik elemandan projeye, araç parkından maddi desteğe kadar her konuda yaklaşık 145 belediyeye destek olacak. Özellikle kayyım atanan bazı belediyelerin bütçelerinin yeni yatırımlara gücü yetmediği yerde kardeş belediyeler devreye girecek. Her türlü destek ile vatandaşların hak ettiği hizmeti alması sağlanacak.

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