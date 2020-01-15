Yerelde kardeşlik dayanışması

Belediyelerin imkanlarının yetmediği noktalarda onlara başka belediyelerden destek gelmesini içeren “kardeş belediye” uygulaması bugün AK Parti Genel Merkezi’nde açıklanacak. Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, 250’yi aşkın AK Partili belediye başkanı bir araya gelecek. Mali durumu güçlü 100 büyükşehir, il ve ilçe belediyesi teknik elemandan projeye, araç parkından maddi desteğe kadar her konuda yaklaşık 145 belediyeye destek olacak. Özellikle kayyım atanan bazı belediyelerin bütçelerinin yeni yatırımlara gücü yetmediği yerde kardeş belediyeler devreye girecek. Her türlü destek ile vatandaşların hak ettiği hizmeti alması sağlanacak.