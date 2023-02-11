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Yıkılan otel oturma iznini yeni almış

Kahramanmaraş’ı vuran ilk depremde yıkılan Malatya merkezdeki Frend Garden Residans’ın birkaç yıl öncesine kadar oturma izninin olmadığı ve geçen yıl izin alındığı öğrenildi. Bir yıldır ikamete açık olan Residans binasının dış onarımının da 2022’de yapıldığı iddia ediliyor.

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:00 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Asrın felaketinde eski binalar kadar yeni binaların da yerle bir olması tartışılıyor.

Asrın felaketinde eski binalar kadar yeni binaların da yerle bir olması tartışılıyor.

Malatya, yüzyılın depreminde asıl hasarı 7,6’lık ikinci sarsıntıda aldı. Kriz merkezinde yıkımın yüzde 70’ninin ikinci sarsıntı ile yaşandığı değerlendiriliyor. Malatya’nın içinden geçen Çevre Yolu, adeta enkaz yığınına dönüşmüş. Yol kenarındaki binalar karşılıklı olarak çökmüş. Doğu Caddesi, Tevfik Temelli Caddesi, Özalper Caddesi, Sıtma Pınarı Caddeleri depremin hasar verdiği noktalar. Şehrin kalbinin attığı Emeksiz Caddesi’nin büyük bir bölümü de yıkılmış. Yeni Camii’nin etrafı da yıkılan yerlerin başında geliyor. Aramanın sonuçlandığı enkazlarda enkaz kaldırma işlemlerine başlanmış.

İSKAN İZNİNİ YENİ ALDI

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık depreminde şehirde ilk yıkılan binaların başında Avşar Otel ile birkaç yıl öncesine kadar iskan izinsiz olduğu için oturulmayan, bu nedenle bir yıldır ikamete açık Frend Garden Residence’in da aralarında olduğu birkaç bina yıkılmış. Depremle tek kata dönüşen 7 katlı residansta arama kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada bu binanın birkaç yıl öncesine kadar oturum izninin olmadığı, bir yıl önce binanın dış onarımının yapıldığı iddiaları dolaşıyordu.

GÜNDE ONLARCA SEFER

Koordinasyon İtfaiye Merkezi’nden yürütülüyor. Merkezden edinilen bilgiye göre, yıkılan binaların yüzde 70’i ikinci depremde çöktü. İlk depremin uzun olmasından dolayı binalarda hasar oluşturduğunu belirten yetkililer, ikinci depremde ise yıkımların yaşandığını kaydetti. Malatya’da ambulanslar enkazdan çıkardıkları yaralıları hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırmak için adeta zamanla yarışıyor. Ambulansların sefer sayısı günlük 25’i aşmış. Bir çay içmelik zaman arasında sağlık çalışanı Tahsin bey ile konuştuk. Cebindeki simitleri göstererek neden yemediğini sordum. “Yaralıların durumunu gördüğüm için yemek içimden gelmiyor” demekle yetindi.

27 KİŞİYİ KURTARDI

Van depremini yaşayan ve sonrasında AFAD görevlisi olan Erkan Çalışkan, 14 enkaz çalışmasında yer aldığını söyledi. Tek başına 27 kişiyi sağ çıkaran Çalışkan, 40 saate yakındır uyamamış. Çalışkan, 9 yaşında bir çocuğun oyuncağı ile birlikte enkazdan çıkarırken duygulandığını aktardı. Şehre Türkiye’nin dört bucağından yardım akıyor. Köylerde evi olanlar, şehrin dışında hobi bahçesi bulunan vatandaşlar buralara gitmişler. Kimisi arabasında yatıyor, kimisi de çadırlarda. Enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlar ise enkaz yerinden biran olsun bile ayrılmıyor. Şehrin en hareketli noktalarından bili de terminal. Çok sayıda kişi şehri terk ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının güvenliğini sağlayan emniyet güçleri zaman zaman yardımlara da koştuğunu gördük. Yaşlı bir teyzenin yardım kolisini omuzlayan polis memuru teyzenin bulunduğu çadıra kadar eşlik etti. Teyzeye bir eksiğinin olup olmadığını da sordu.


#Malatya
#Deprem
#İmar İzni
#Trend Garden Residence
2 saat önce
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Yıkılan otel oturma iznini yeni almış
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