Yıkılsa da memleketim

Adıyamanlı depremzedeler memleketine geri döndü.
Depremin yaraları sarıldıkça Adıyaman’dan başka illere giden depremzedelerin dönüşleri hızlandı. Memlekete dönüşte sağlanan barınma imkanı ve iş olanakları etkili. Asrın felaketi sonrası 11 ilde 3 milyondan fazla kişi bölgeyi terk etti ama bu kişilerin neredeyse yarısı geri döndü. Tüm imkanlarını seferber eden devlet, bir yandan enkazları kaldırırken, bir yandan da geçici barınma yerlerini inşa etti. Ticari hayatın yeniden başlaması için de konteyner çarşılar açılıyor.
Bu bölgelerde hayatın normalleşmesiyle de geri dönüşler başladı. Memleketlerine dönen Adıyamanlı depremzedelerin hikayeleri şöyle:
Memleket gibi olmuyor
Gizem Tekin: Depremden 1 hafta sonra Kayseri’deki akrabalarımızın yanına gittik. Sadece doktor olan babam burada kaldı. Gittik ama başka yerde yapamayacağımızı anladık. İnsanlar çok yardım etti ancak sonuçta hiçbir yer memleketimiz gibi olmuyor. Annem, kardeşlerini depremde kaybetti. Buradan ağlaya ağlaya gitti. Gittiğimiz yerde dayanamadı ‘Ben geri döneceğim, her gün mezarlığa gidip kardeşlerimi göreceğim, enkaz olsa da başında bekleyeceğim’ diyordu. Biz de geri döndük. İlk başta çadırda kalıyorduk sonra konteyner çıktı. Burada bize iş imkanı da sağlandı. İŞKUR üzerinden AFAD’da işe başladım.