Yıkılsa da memleketim

Süleyman Bilgiç

: Alanya’daki kardeşimin yanına gittim. En fazla 15 gün durabildik. Herkesin bir düzeni, bir hayatı var. Ne biz onlara eşlik edebilirdik ne onlar bize. Bunu fark ettim ve ‘başka yerde duramam’ dedim. Ani bir kararla Adıyaman’a geri döndük. Bir süre çadırda kaldık, ardından konteyner çıktı. İnşallah gelecek sene kalıcı konutlar da yapıldığında oraya geçer ve rahat ederiz.