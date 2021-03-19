Gündem Yılmaz Özdil aşı olan sağlık çalışanlarını hedef aldı Amaçları il sağlık müdürlerinin gözüne girmek
İSTANBUL

Yılmaz Özdil aşı olan sağlık çalışanlarını hedef aldı: Amaçları il sağlık müdürlerinin gözüne girmek

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, YouTube’da katıldığı bir yayında, sağlık çalışanlarını hedef aldı. Özdil, sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı olmasını eleştirerek, asıl hedeflerinin virüsten korunmak değil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi Diğer
Yılmaz Özdil.
Yılmaz Özdil.

Yılmaz Özdil, YouTube’da yayın yapan Bizim TV isimli kanalda Türkiye’nin aşılama kampanyasını eleştirdi.

Aşı temini konusunda sıkıntılar yaşandığını öne süren Sözcü yazarı, sağlık çalışanlarını hedef aldı.

"İl sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı oldular"

Koronavirüsle mücadelede en önde yer alan ve bugüne kadar yüzlerce kayıp veren sağlık çalışanlarının aşı kampanyasında öncelikli olmasını eleştiren Özdil, aşı olanların asıl hedefinin virüsten korunmak olmadığını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı olduklarını öne sürdü.

Söz konusu videoyu sosyal medyada yayınlayan birçok sağlıkçı, Özdil'e ifadeleri nedeniyle sert tepki gösterdi.

Yılmaz Özdil aşı olan sağlık çalışanlarını hedef aldı: Amaçları il sağlık müdürlerinin gözüne girmek
OYNAT 00:28
Yılmaz Özdil aşı olan sağlık çalışanlarını hedef aldı: Amaçları il sağlık müdürlerinin gözüne girmek
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, YouTube'da katıldığı bir yayında sağlık çalışanlarını hedef aldı. Özdil, sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı olmasını eleştirerek, asıl hedeflerinin il sağlık müdürlerinin gözüne girmek olduğunu öne sürdü.

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