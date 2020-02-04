Gündem Yine bozma talebi
POLİTİKA

Yine bozma talebi

Cumhuriyet gazetesi eski yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava ikinci kez Yargıtay’a geldi. Yargıtay Başsavcılığı, davaya ilişkin tebliğnamesini tamamladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Akın Atalay
Akın Atalay

Tebliğnamede, yeniden yapılan yargılamada direnme kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 sanık hakkındaki mahkumiyet kararlarının bir kez daha bozulması talep edildi. Tebliğnamede, “Örgüte yardım” suçundan cezalandırılan aralarında Akın Atalay ve Murat Sabuncu’nun da olduğu 11 sanığın beraatına karar verilmesi istendi.

ŞIK’A 3 SUÇTAN CEZA

  • Başsavcılık, sanıklardan HDP Milletvekili Ahmet Şık’a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının da bozulmasını talep etti. Tebliğnamede, Şık’ın, “Örgüte yardım”dan değil, “Terör örgütü propagandası, terör örgütünü öven açıklamaları basma ve yayma ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama” suçlarından cezalandırılması gerektiği belirtildi. Dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gidecek. Daire, ilk verdiği karar gibi düşünürse bu sefer dava, Ceza Genel Kuruluna taşınacak.

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GÜNDEM
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