Yunanistan 32 düzensiz göçmeni Türk karasularına geri itti

16:5028/10/2025, Salı
IHA
Türk karasularına can salları içinde geri itilen 13’ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Türk karasularına can salları içinde geri itilen 13’ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilen 13’ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı.



#Yunanistan
#göçmen
#Sahil Güvenlik
