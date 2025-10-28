İzmir açıklarında iki lastik bot durduruldu: 86 göçmen yakalandı

27 Ekim günü saat 02.30 sıralarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemileri (TCSG-61, TCSG-85) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 41 düzensiz göçmen yakalandı.