Zelenski: Karşı saldırı başlattık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya yönelik karşı saldırı başlattıklarını doğruladı. Kiev’in, Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği toprakları geri almak için uzun zamandır bir karşı saldırı hazırlığında olduğu düşünülüyordu. Zelenski, “Karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleşiyor” dedi, ancak karşı taarruzun hangi aşamada olduğu hakkında detay vermeyeceğini söyledi. Ukrayna güçleri ilerlediğini, Rusya ise saldırıları püskürttüğünü öne sürüyor.

Birkaç koldan ilerleme

Bu açıklamalar, Ukrayna’nın güneyinde ve doğusunda çatışmaların tırmanmasının ve beklenen saldırının ilerleyişi hakkındaki spekülasyonların ardından geldi. Ukrayna birliklerinin doğuda Bahmut yakınlarında ve güneyde Zaporijya yakınlarında ilerlediği ve Rus hedeflerine uzun menzilli saldırılar düzenlediği bildirildi.

Savunma hatları delindi

İngiliz Savunma Bakanlığı da, günlük değerlendirme raporunda, Ukrayna karşı saldırsı sonucu, bazı Rus savunma hatlarının delindiğini iddia etti. Donetsk bölgesinde, Rusya’nın kontrolündeki Blagodatne köyünü kurtardığı belirtildi. Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu tugayın Donetsk bölgesinde yürüttüğü operasyonda başarı elde ettiği vurgulandı. Blagodatne köyünde Rus güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus askerlerinden esir alınanların olduğu ileri sürüldü.

Başarısız oldu iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cum günü yayınlanan bir röportajında, Ukrayna kuvvetlerinin taarruza başladığını, ancak ilerleme girişimlerinin ağır kayıpları beraberinde getirerek başarısız olduğunu açıklamıştı.

Bradley ve Leopardlar imha edildi

Buna karşın Rusya Savunma Bakanlığı d Zaporijya bölgesinde karşı saldırı sırasında Rus güçleri tarafından imha edildiği öne sürülen aralarında Amerikan Bradley zırhlı araçlarının ve Alman Leopard 2 tanklarının olduğu bir görüntüyü servis etti. Görüntülerde araçların kullanılamaz durumda olduğu

tespit edildi.







