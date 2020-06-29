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Zindanın kapıları tarihe açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçmişi MÖ. 200’lü yıllara kadar uzanan, 3 bin 400 metrelik sur duvarı, 67 kulesi ve 5 kapısı bulunan Bitinya surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırdı. İstanbul Yedikule zindanlarının bir benzeri olan Zindan Kapıda restorasyon tamamlanma aşamasına gelirken, zindan ve kulelerden oluşan tarihi yapı müze ve ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilecekleri alanların yer alacağı ayrıcalıklı bir kompleks olarak değerlendirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar geniş bir yelpazede yaptığı restorasyonlarla Bursa’yı açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırıyor.

Zindanın kapıları tarihe açılıyor.

  • Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal’ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, Orhan Gazi’nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonu ile ilk günkü ihtişamına kavuşuyor.

Zindanın kapıları tarihe açılıyor.

Yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı, Yer Kapı’da restorasyonları daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yedikule Zindanlarının bir örneği olan Zindan Kapı’daki restorasyon çalışmalarına hız verdi. Alacahırka Mahallesi´nde yer alan, ‘kanlı kuyu’, ‘işkence odası’ ve ‘kule bağlantılı koridorlar’ ile ‘zindanların’ bulunduğu Zindan Kapı’daki çalışmalar kapsamında zindanhane, zindanlar ile 8 ve 9 numaralı kulelerde restorasyon tamamlandı.

Zindanın kapıları tarihe açılıyor.

9 ve 10 numaralı kuleler arası ile 10 nolu kule üzerinde ise çalışmalar hızla sürüyor. Tarihi çekim merkezi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2 bin yıl öncesine ışık tutacak Zindan Kapı’daki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlandığı kulelere çıkarak, tarihi yapının çevresini gözlemleyen Başkan Aktaş, zindan olarak kullanılan alanları da inceledi.

Zindanın kapıları tarihe açılıyor.

Çalışmaların artık son aşamaya geldiğini dile getiren Başkan Aktaş, bir taraftan tarihi sur kapısını çevreleyen binaların da kamulaştırıldığını belirterek, bu binaların kaldırılması ile bölgenin mükemmel bir görünüm kazanacağını söyledi. Dışarıdan gelen otobüsler ve araçların rahat ulaşımının sağlanması amacıyla gerekli yol çalışmasının da yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Burayı yaşayan bir mekan haline getirmek için tarihi yapıya bir fonksiyon yükleyeceğiz.

Zindanın kapıları tarihe açılıyor.

Burayı müzeye dönüştürmenin yanında farklı sürprizlerimiz olacak. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan ve büyük kısmının valiliğimiz tarafından karşılandığı restorasyonda artık sona yaklaştık. Eylül son gibi bitirip, Ekim ayında da açmayı düşünüyoruz. Hanlar Bölgesi’nin etrafının açılması, Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri, Hisar Bölgesi, yine Orduevi’nin bulunduğu alanın Bey Sarayı’na dönüştürülmesi, hemen alt taraftaki Mevlevihane ile beraber bu yapı gerçekten Bursa’mıza ve Bursa tarihine değer katacak.

Çünkü farklı kulelerden Bursa'yı seyretmek burada mümkün ve beraberinde burada aileler ve çocuklar için de keyifli ortamlar sunulmuş olacak. İnanıyorum ki hem Bursa'da yaşayanlar hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin çok dikkatini çekecek. Şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu

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