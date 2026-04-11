Zonguldak'ta motosiklet otomobile çarptı: İki kişi yaralandı

19:3511/04/2026, Cumartesi
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park yerine girmek isteyen otomobile motosikletin çarpması sonucu sürücü Melek Y. ile yolcu Zeynep K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park yerine girmek isteyen Ömer T. idaresindeki 06 ZSN 96 plakalı otomobile, arkasından gelen Melek Y. idaresindeki 67 AEV 539 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Melek Y. ile yolcusu Zeynep K., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyup bölgeye gelen yaralıların yakınları ise kısa süreli panik yaşadı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ömer T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
