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Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti

Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti

17:396/07/2025, Pazar
IHA
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Zonguldak.
Zonguldak.

Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı Kaleoğlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hızla yayılması üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Zonguldak'taki yangın, Kaleoğlu köyü kırsalında başladı. Ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekiplerin desteği ile itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alanın engebeli olması nedeniyle müdahale zaman zaman güçlükle sürdürülüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan yoğun bir mücadele yürütürken ilk belirlemelere göre ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, soğutma çalışmalarının ardından detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Yangında zarar gören alanın yaklaşık 5 dekar olduğu öğrenildi.



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