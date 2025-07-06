Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti

Zonguldak'taki yangın, Kaleoğlu köyü kırsalında başladı. Ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekiplerin desteği ile itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alanın engebeli olması nedeniyle müdahale zaman zaman güçlükle sürdürülüyor.