Zorbalığa izin vermeyeceğiz: Erdoğan Libya ve Azerbaycan özelinde mesajlar verdi

Temmuz ayı olağan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaCumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. 2,5 saat süren toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Libya ve Azerbaycan vurgusu dikkati çekti.

Tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında MGK’ya bilgi sunulduğun belirtilen Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

ERMENİ SALDIRGANLIĞI ŞİDDETLE KINANDI

Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan’ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Ermenistan’ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan’ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır.

DOĞU AKDENİZ’DE HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Kıbrıs’taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada’da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır.

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GEREKLİ ADIMLARI ATMAKTA TEREDDÜT ETMEYİZ

Libya’da barış, istikrar ve huzurun tesisi yönünde gayret sarf eden meşru Libya hükûmetine sağladığımız desteğe mukabil bu ülkedeki kargaşadan istifade ederek darbecilerle birlikte mevzi kazanmayı hayal eden üçüncü tarafların akim kalmaya mahkûm girişimleri ele alınmış, ülkemizin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği ve gerekli adımları atmak hususunda tereddüt etmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir.”

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DÜNYADA GÜÇ DÜZENİ DEĞİŞİYOR

Altı maddelik bildiride, “Dünyadaki siyasi ve ekonomik güç düzeninin yeniden yapılanma sürecine girdiğinin altı çizilerek, bu çerçevede Türkiye’nin her alanda güçlü bir hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi üzerinde durulmuştur” denildi.