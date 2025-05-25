“Bugün sağın kullandığı temel araçlar din, milliyetçilik ve sermayedir. Solun ise tek bir silahı vardır, kültür. Gramsci’nin de dediği gibi, ‘sağ ne yaparsa yapsın kültürel hegemonya kuramayacaktır’. Ben, sizlerin kültürle olan bağını daha da güçlendirmek istiyorum.”