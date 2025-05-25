Zülfü Livaneli Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda konuştu.
Şarkıcı ve yazar Zülfü Livaneli, sağ camianın kültür aracının para olduğunu söyleyerek tepki çekti. Livaneli, İmamoğlu’nun ‘hayali katılımcılar’ ile anılan ihale yolsuzluğu iddiasına isminin karışması karşısında ise ısrarla suskun kalmayı tercih etti.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda konuşan şarkıcı Zülfü Livaneli, siyasi söylemlerde bulundu.
İngilizce yaptığı konuşmasında Livaneli,
“Bugün sağın kullandığı temel araçlar din, milliyetçilik ve sermayedir. Solun ise tek bir silahı vardır, kültür. Gramsci’nin de dediği gibi, ‘sağ ne yaparsa yapsın kültürel hegemonya kuramayacaktır’. Ben, sizlerin kültürle olan bağını daha da güçlendirmek istiyorum.”
dedi.
LİVANELİ'NİN SÖZLERİNE TEPKİ
Livaneli’nin sözlerine tepki gösteren Yazar Samet Doğan,
“Sol’un kültürel hegemonyası sermayeyle kurduğu ilişkiyle alakalıdır. Yıllarca Aydın Doğan’ın, Eczacıbaşı’nın ve bankaların önünüze attıklarıyla sanat yaptınız. İslamcıların işe yarar yayınevi bile yoktu, buna rağmen iyi şiirler, öyküler yazdılar. Sizin kültürel iktidarınız popülist ve reklam pastasıyla ilişkili. Bunların hepsi değişecek.”
ifadelerini kullandı.
LİVANELİ İHALE YOLSUZLUĞU İLE ANILIYOR
Konuşmasında sosyalizm ve enternasyonalizm ilkelerine atıf yapan Zülfü Livaneli’nin, yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dava konusu olan bir ihale yolsuzluğu ile anılıyor.
HAYALİ KONUŞMACI ZÜLFÜ LİVANELİ
İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 26 yazar ve gazetecinin katılacağı ilan edilen 23 Kasım 2016 tarihli organizasyon için 987 bin 830 liralık ihale açıldığı fakat katılımcıların hiçbirinin durumdan haberdar olmadığı gündeme gelmişti.
İhale parasının kayıp olduğu öne sürülen haberde “hayali konuşmacılar” arasında Zülfü Livaneli de yer alıyordu.
YOLSUZLUKLA İLGİLİ HİÇ KONUŞMADI
Haber7'de yer alan habere göre Zülfü Livaneli üzerinden belediyenin parasının yok edildiği yolsuzluk vakasıyla ilgili Livaneli günümüze kadar hiçbir açıklama yapmadı.
Adının karıştırıldığı sözde organizasyon nedeniyle İmamoğlu ve ekibinden şikayetçi olmayan Livaneli’nin “solun kurduğu kültürel hegemonyadan” bahsetmesi tuhaf karşılandı.
#Zülfü Livaneli
#Yolsuzluk
#İBB
#Ekrem İmamoğlu