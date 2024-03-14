|
Özgün

Hane başına 1.250 TL ödeniyor: Aile destek ödemeleri başvuru tarihleri ve şartları...

Aile destek ödemeleri başvuru tarihleri ve şartları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. İşte sosyal yardım ödemeleri ödeme takvimi...

14:46 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Aile destek ödemesi
Aile destek ödemesi

"Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay yapıldığı gibi Mart ayında da ihtiyaç sahibi ailelere başvuru doğrultusunda Aile Destek Paketi ödemeleri yapılacak. Programın başvuru koşullarını karşılayan aileler başvuruları doğrultusunda her ay belirlenen miktarlarda ödeme alacaklar. İşte aile destek ödemesi için takvim...

ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapılacağının da altını çizdi.

Göktaş açıklamalarında "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam açıklamasında bulunmadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250


450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100


911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950


1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:


1-2 çocuklu hanelere - 350


3 çocuklu hanelere - 450


4 çocuklu hanelere - 550


5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.


Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

#aile destek ödemeleri
#aile destek ödemesi
#Aile Destek
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye'de Ocak ayında tavuk eti ve süt üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı