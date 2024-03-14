"Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay yapıldığı gibi Mart ayında da ihtiyaç sahibi ailelere başvuru doğrultusunda Aile Destek Paketi ödemeleri yapılacak. Programın başvuru koşullarını karşılayan aileler başvuruları doğrultusunda her ay belirlenen miktarlarda ödeme alacaklar. İşte aile destek ödemesi için takvim...

ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapılacağının da altını çizdi.

Göktaş açıklamalarında "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam açıklamasında bulunmadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250





450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100





911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950





1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!





Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:





1-2 çocuklu hanelere - 350





3 çocuklu hanelere - 450





4 çocuklu hanelere - 550





5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.



